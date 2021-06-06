نيللي كريم: كان نفسي أكون مثل شخصيتي في “ضد الكسر”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حلّت الفنانة نيللى كريم مع أبطال مسلسل «ضد الكسر» ضيوفاً على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم» المذاع على قناة cbc، حيث أوضحت: «كل شخصيات المسلسل الناس حبتها وكرهتها وده بيحصل فى الدراما، لأن أنا شايفة إن كل شخصية لها طموحات وأى واحدة لو لم تصل إلى النجاح اللي عوزاه بيكون جواها حقد وغل لازم يطلع».

وتابعت نيللي كريم: «أنا عجبتني جداً شخصيتي في مسلسل ضد الكسر، لأنها ست قوية ومفترية وأنا كان نفسي أكون كده في الحقيقة، عشان لازم العواطف متكسرش حد عشان نكمل الحياة، فأنا شايفة إن هي الشخصية الصح لأن الضعيف بيداس عليه».

وعن تعاون نيللي كريم مع النجم كريم عبد العزيز قالت: «أنا بحب كريم جداً واشتغلنا مع بعض في جزئي فيلم الفيل الأزرق، وكمان صورنا مشاهدنا في حفل المومياوات في نفس الوقت في الأقصر، وبهنيه على مسلسل الاختيار 2، كان مسلسل قوي جدا ورائع، ومن المسلسلات اللي توجع القلب».

مسلسل «ضد الكسر» تم عرضه في شهر رمضان الماضي، تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد وبطولة نيللي كريم، محمد فراج، لقاء الخميسي، تارا عماد، مصطفى درويش، هشام إسماعيل، وحمزة العيلي، سينتيا خليفة.