نعته بـ”مثلي الجنس”.. شجار حامٍ بين زين مالك ورجل خارج إحدى الحانات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: دخل زين مالك في مواجهة حامية مع رجل خارج إحدى حانات مانهاتن حيث تمّ توجيه إهانة معادية للمثليين له وانتهى به الأمر بلا قميص.

وأفاد شاهد عيان لموقع “تي إم زي” الأميركي بأنّ زين كان يدخن سيجارة خارج نادي أمستردام للبلياردو بعد الساعة الثانية صباحاً عندما خرجت مجموعة من الرجال من الحانة في الجوار واندلعت مشاجرة.

وعلم الموقع أن الرجل في الفيديو كان يلاحق النجم محاولاً افتعال شجار حيث تهجّم عليه ونعته “بمثلي الجنس” وإهانات أخرى.

وعلى الرغم من أن الجدال كاد يتحوّل إلى مواجهة جسدية، إلاّ أنّ مصادر أكّدت أنّ ذلك لم يحدث على الإطلاق ولم يتم استدعاء الشرطة. أمّا بالنسبة لسبب اختفاء قميص زين، تقول المصادر إنه كان يرتديه في الحانة، لكن من غير الواضح بالضبط متى أو لماذا خلعه.