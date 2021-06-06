فيفي عبده تثير جدلاً بفيديو راقص على أحد الشّواطئ

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت الفنانة فيفي عبده، جدلاً كبيراً خلال الساعات الماضية، بعدما دأبت خلال الأيام الماضية على نشر فيديوات راقصة برغم مرورها حتى وقت قريب بوعكة صحية جعلتها تلتزم بيتها كثيراً وكذلك أحد المستشفيات.

وكان آخر المقاطع وهي ترقص على شاطئ البحر، مرتدية فستاناً أسود، مرفقة الفيديو بتعليقها المعتاد “خمس قبلات”.

وبرغم حالة الهجوم عليها، وأنها لا بدّ أن تحافظ على نفسها حالياً بعد الوعكة الصحية، فإن آخرين رأوا أن هناك مقاطع قديمة، بينما عبّر فريق ثالث عن إعجابهم بحيويتها واستمرارها في الرقص لآخر العمر.

وكانت عبده قد تعرضت منذ فترة قريبة إلى وعكة صحية خضعت على إثرها لعملية جراحية، نتيجة تلقيها حقنة خاطئة.