شكرا لقرائتكم خبر عن "نزار" فى "الرجل العناب .. "محمد الفخراني" يثير إعجاب الجمهور بعد فقدانه وزنه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطف الطفل "محمد الفخراني" الأنظار الذي أشتهر بأداء عدة أدوار في السينما والدراما التليفزيونية ومن أهمها "صاحب السعادة" مع الزعيم عادل إمام، و دور الطفل "نزار" فى مسلسل "الرجل العناب" مع شيكو وهشام ماجد وأحمد فهمي، وذلك بعد فقدانه نسبة كبيرة من وزنه أدت إلى تغير شكله تماما.



محمد قبل وبعد فقدانه الوزن





وعرف الجمهور محمد بإنه نجل الفنان يحيي الفخراني وذلك لشدة الشبه بينهما، علي الرغم من عدم وجود صلة قرابة بينهما بالحقيقة، ولكن بعد فقدانه الوزن، جاءت تعليقات الجمهور عبر وسائل التواصل الإجتماعي علي صوره كالتالي: "خسيت يا نزار وخلاص مبقتش ابن يحيي الفخراني"، فيما أبدي أخرون إعجابهم بما وصل له فقال أحد المغردين علي صورته: "هو أنت إزاي خسيت كدة بس برافو عليك بجد.. كنت بحبك لما كنت كلبوزة"، فيما قال أخر: "كنت قمر وبقيت قمرين عاش يا بطل"، وتعليق أخر: "برافو معرفتكش خسيت جامد".



محمد مع سمير غانم



محمد مع ايمي سمير غانم



في مسلسل صاحب السعادة

فيما وجهت الفنانة ساندي رسالة تشجيع لمحمد الفخراني عبر التعليقات قائلة: "فخورة بك، على قد ما كنت بلعب في خدودك وإنت مقلبظ لكن مبسوطة منك أوي إنك خسيت".

وكانت أخر أعمال الفخراني مسلسل"ابن أصول"، بطولة الفنان حمادة هلال، وجسد خلال الأحداث بشخصية "يوسف" الأخ الأصغر لبطل العمل، وهو من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد بكير.

وشارك في مجموعة كبيرة من الأعمال منها :مسلسل "الشارع اللي ورانا"، "ريح المدام"، "الكيف"، "وش تاني"، سرايا عابدين"، "الكبير أوي" الجزء الثالث، "لهفة"، كما شارك في أفلام "بابا"، "كلب بلدي".