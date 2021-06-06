نجوى كرم تتصدّر غوغل السعودية.. حفلها في الرياض الأكثر تداولًا!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ينتظر الجمهور السعودي بشوق لقاء النجمة اللبنانية نجوى كرم ليل 11 حزيران/يونيو الجاري في حفلها الغنائي المنتظر ضمن الموسم الجديد من حفلات الرياض، بعد عودة الفعاليات الفنية بالمملكة العربية السعودية.

وتصدرت نجوى كرم الترند بمؤشر البحث في موقع غوغل مقتحمةً قائمة الأكثر تداولًا بالمركز الأوّل في المملكة العربية السعودية، بعد اعلانها عن حفلها في “فور سيزونز الرياض” وسط تفاعل كبير من المتابعين السعوديين على مواقع التواصل الإجتماعي.

ويأتي حفل نجوى كرم في الرياض بدعم من الهيئة العامة للترفيه، وبتنظيم من روتانا للصوتيات والمرئيات، وسط تطبيق للإجراءات الاحترازية المتبعة، في ظل إجراءات احترازية وفقاً لبروتوكول عودة الفعاليات الذي أصدرته الهيئة العامة للترفيه.

الجدير ذكره أن نجوى كرم طرحت في الفترة الماضية أغنية “معذور قلبي” من كلمات عامر لاوند وألحان وتوزيع علي حسون، وحقق كليب الأغنية أكثر من 7 ملايين مشاهدة على قناة “روتانا” في موقع “يوتيوب”.