“قصص عن فلسطين”.. محمد عساف في ألبوم وطني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يطرح النجم الفلسطيني محمد عساف في الأيام المقبلة ألبومه الغنائي الثالث بمسيرته الفنية، والمقرر أن يحمل اسم قصص عن فلسطين”.

الحملة الدعائية للألبوم انطلقت يوم أمس على الصفحات الرسمية لمحبوب العرب في مواقع التواصل الإجتماعي، والعمل يتضمن 7 أغنيات جميعها عن فلسطين وأهلها ومدنها وقراها، يحكي من خلالها رسائل حب لأهل فلسطين وشعبها الطيب.

محمد عساف أعلن رسميًا عن استعداده لطرح أغنيات “قصص عن فلسطين” تباعًا في الفترة المقبلة، حيث تأجل صدور الألبوم لأكثر من مرة نظرًا لما شهدته فلسطين من أحداث مؤلمة في الفترة الأخيرة.

وكشف محبوب العرب عن صورة غلاف ألبوم “قصص عن فلسطين” وبرومو العمل وعلّق قائلًا: “أقدم لكم برومو البوم (قصص عن فلسطين) .. ٧ أغاني كل أغنية تحكي قصة عن بلادي وبكرة موعدكم مع أول أغنية إن شاء الله”.

وكان محمد عساف قد طرح مؤخرًا كليب أغنيته “فلسطين أنتِ الروح” من كلمات سامي عفانة، وألحان محمد المدلل، وتوزيع محمود عمار، وتم تسجيل العمل وتصويره فى لندن تحت إدارة المخرج أحمد الوحيدى، بالتعاون مع وزارة الثقافة الفلسطينية.

ويأتى إطلاق ألبوم “قصص عن فلسطين” مع بداية العام 2021 الحالي، عربون محبّة من نجم فلسطين لبلده وتأكيدًا على أن الشعب الفلسطينى متمسك بأرضه وبحقوقه الثابتة بالعيش بحرية وكرامة، لتبقى الأغنية الوطنية الفلسطينية ذات الصدى الوطني العميق، حاضرة بقوة في ضمير الشعب الفلسطيني والشعوب العربية.