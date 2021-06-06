تخلصي من الكآبة في 40 ثانية على طريقة سمية الخشاب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قدمت الفنانة المصرية، سمية الخشاب، نصيحة إلى الفتيات، للتخلص من الكآبة والقلق وعيش حياة سعيدة وطبيعية.

ونشرت الخشاب، عبر حسابها على “تويتر”، مشهداً تمثيلياً لها من فيلم “حين ميسرة”، وهي ترقص، معلقة بقولها: “علاج الكآبة والقلق في 40 ثانية.. قومي ارقصي ولا تشغلي بالك به، (مبيجيش من وراه غير النكد)”.

وكانت الخشاب قدمت، أيضاً، نصيحة سابقة للفتيات في تصريحات تلفزيونية، خلال الأيام الماضية، بتناول العصير الأخضر المكون من بقدونس وشبت وكزبرة خضراء وكرفس أو خيارة وتفاحتين دون عسل أو سكر، فهو سر الرشاقة ونضارة البشرة.

يذكر أن مسلسل “موسى”، هو آخر أعمال سمية الخشاب، وعرض في رمضان الماضي، وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإنتاج “سينرجي”، وإخراج محمد سلامة، وبطولة محمد رمضان.