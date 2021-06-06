ضرب وتكسير.. رد حازم من محمد رمضان على منتقديه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وتعرض رمضان لهجوم شرس من قبل شخصيات عامة ونواب ومحامين قدموا فيه بلاغات، لكنه رد عليهم بطريقته الخاصة، عبر نشر مقاطع من أعماله توحي بتحدي معارضيه ومنتقديه.

وتعرض رمضان لهجوم شرس من قبل شخصيات عامة ونواب ومحامين قدموا فيه بلاغات، لكنه رد عليهم بطريقته الخاصة، عبر نشر مقاطع من أعماله توحي بتحدي معارضيه ومنتقديه.

وشارك رمضان، عبر حسابه على “إنستغرام”، مقطع فيديو مجمعاً لبعض أعماله، يظهر فيه تعديه بالضرب والتكسير والصفع على الوجه لمن يقف أمامه في إسقاط واضح على مهاجميه.

وأرفق رمضان أغنية مناسبة لهذا التحدي، وهي “ثابت في مكاني”، وهي الأغنية التي سيطرحها خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن رمضان أثار جدلاً واسعاً في الساعات القليلة الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أعلن في مقطع فيديو تحفظ البنك على أمواله، وهو ما نفاه البنك، واتضح أن الأمر يرجع إلى تنفيذه حكماً قضائياً خاصاً بقضية الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، الحاصل على حكم بالتعويض بلغت قيمته 6 ملايين جنيه، وتعويض بـ25 مليون جنيه، في قضية فصله من الخدمة، أبريل الماضي، وهو التناقض الذي عرضه للهجوم.