ياسمين عبدالعزيز تحتفل بتخرج ابنتها.. وأحمد العوضي يُعلق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت الفنانة المصرية، ياسمين عبدالعزيز، بتخرج ابنتها من زوجها السابق المنتج محمد حلاوة، وشاركت جمهورها من خلال نشر مقطع فيديو من حفل التخرج الذي أقيم بالأهرامات، عبر حسابها الرسمي على”إنستغرام”.

وأعربت الفنانة المصرية عن سعادتها البالغة بتخرج ابنتها، معلقة: “بنتي وأختي وصحبتي اتخرجت.. ربنا يحفظها ويحفظهم كلهم، ويحفظ ولادكم يا رب”.

من جانبه، علق زوجها الفنان المصري، أحمد العوضي، على هذا المقطع، موجهاً رسالة تهنئة لابنتها، قائلاً: “مبروك ياسمينا.. قمر العالم.. بحبك يا بنت”.

وكان قد رد الفنان المصري أحمد العوضي، منذ أيام، على أنباء انفصاله عن زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، التي ترددت بقوة، خلال الساعات الماضية، مؤكداً أنها شائعة وأقاويل، لا أساس لها من الصحة.

وقال العوضي، في تصريحات خاصة لـ”زهرة الخليج”: “غير صحيح بالمرة، (حد يسيب حياته؟)، يبدو أن من أطلقوا هذه الشائعة (ناس فاضية)”.

وأضاف الفنان الشاب أنه لا يمكن أن يرد على كل شائعة تطارده، لأنه لو فعل ذلك سيضطر للحديث كل يوم، لأن الشائعات تطارده بصفة يومية.

وكانت أنباء قد ترددت، خلال الأيام الماضية، عن وجود خلافات بين العوضي وياسمين عبدالعزيز، أدت إلى انفصالهما بعد ما يقارب العامين على زواجهما.