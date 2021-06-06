نوال الزغبي: “كنت ورح ضل سبّاقة بكل شي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعيش النجمة اللبنانية نوال الزغي حالة من النشاط الفني، إذ طرحت منذ فترة قصيرة أغنيتين باللهجة المصرية (أسعد لحظة وبكلم خيالي) وتستعد في الأيام المقبلة لإصدار ميني ألبوم يتضمن 4 أغنيات من إنتاج شركة “روتانا للصوتيات والمرئيات”.

نوال لم تخفِ عن محبّيها أنها تتعرض لبعض الهجوم مع صدور كل عمل جديد لها، وأكدت أن المنتقدين يلاحقونها منذ بدأت في مشوارها الفني وحتى اليوم. ومن خلال تغريدة عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر” عبّرت نوال عن إصرارها على تخطي هذه الإنتقادات قبيل تحضيراتها الأخيرة لإطلاق الميني ألبوم الجديد.

وقالت نوال في تغريدتها: “من اوّل ما بلّشت بالفن وانا أُنتقد بكل شي !!!كنت إدايق وإزعل …بس اكتشفت مع الخبرة انو هيدا هوّي النجاح الحقيقي! كنت سبّاقة بكل شي ورح ضل!”.

وأضافت الزغبي في تغريدة أخرى قائلة :”لا يطعن في سمعتك إلا من تمنى أن يكون مثلك وفشل”.

الجدير ذكره أن نوال الزغبي حققت نجاحًا لافتًا من خلال أغنيتين “أسعد لحظة” كلمات ملاك عادل وألحان مصطفى العسال وتوزيع الهامي دهيمه و”بكلم خيالي” كلمات وألحان صلاح الكردي وتوزيع ريمي مراد.