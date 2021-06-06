فيديو.. جمال سليمان يكشف علاقة "الطاووس" بقضية "الفيرمونت"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الفنان السوري جمال سليمان أن مسلسل "الطاووس" هو فكرة المؤلف المصري محمد ناير ومجموعة العمل فقط، وليس له علاقة بأي قضية أخرى.

جاء ذلك خلال لقائه، السبت، في برنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، والمذاع على قناة الحياة المصرية.

وخلال الحلقة وجه عمرو الليثي مجموعة من الأسئلة حول مسلسل "الطاووس" الذي عرض في موسم رمضان الماضي، وأثار موجة من الجدل الكبير وقت عرضه، وحول علاقته بقضية الفيرمونت الشهيرة في مصر.



وأكد جمال سليمان أن المسلسل ليس له علاقة بأي قضية منظورة أمام الرأي عام، وقال: "أنا وأنت وكل الناس لما طول الوقت نقرا حواديت وقصص تتقاطع وتتشابه بالفيرمونت بشيء حصل من 5 سنين، لما الكاتب يكتب دا موجود في لاوعيك".





وعن تفسيره للربط الذي حدث عند الرأي العام بين المسلسل وقضية الفيرمونت، قال: "معنديش جواب جازم في هذا الموضوع، لكن نرجع للسوشيال ميديا. في واحد اجتهد كتر خيره، لسه المسلسل متعرضش، لما نزل البرومو وكلام المحامي إنها جريمة اغتصاب مكتملة الأركان، راح جايب صورة الفنانة الرائعة سهر الصايغ وصورة إحدى ضحايا الفيرمونت وحط الصورتين مع بعض، وقال المسلسل يحكي حكاية البنت دي".

واعتبر الفنان جمال سليمان بيان المجلس الأعلى للإعلام عن حفظ الشكوى التي قدمت في المسلسل، دعاية مجانية بالملايين له، خاصة في ظل عدم وجود ميزانية للدعاية، ووصف ذلك بأنه "كرم من عند ربنا".





وكشف الفنان السوري عن الشخصية التي يتمنى تجسيدها قائلا: "نفسي أعمل شخصية ابن خلدون، شخصية عظيمة تستحق نعمل مسلسل عنها.. الفنانون السوريون عموما مسكونون بالتاريخ".

يذكر أن جمال سليمان جسد في مسلسل "الطاووس" شخصية المحامي كمال الأسطول، والمسلسل من بطولته، وسميحة أيوب، وسهر الصايغ، وهبة عبدالغني، وأحمد فؤاد سليم، ورانيا محمود ياسين، وخالد عليش، وعابد عناني، ومهند حسني، وأحمد إمام، وحليم، وفرح الزاهد، ودانا حمدان، وسيناريو وحوار كريم الدليل، وأشرف على كتابته محمد ناير، ومن إخراج رؤوف عبد العزيز.