شكرا لقرائتكم خبر عن الحياة تعود لبلاتوهات السينما باستئناف تصوير الأفلام المتوقفة بسبب رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الأسبوعين الماضيين، عودة الحياة بشكل تدريجى إلى أماكن التصوير بعد فترة من انشغال صناع الأعمال الفنية بتصوير مسلسلاتهم التي تم عرضها في شهر رمضان الماضى، وكذلك قضاء إجازة عيد الفطر المبارك، ومع انتهاء إجازة العيد عادت الأفلام التي توقفت قبل شهر رمضان لاستكمال تصوير المشاهد المتبقية فيها وتجهيزها للعرض خلال الفترة المقبلة حسبما يحدد القائمون عليها.

واستأنف المخرج مروان حامد تصوير فيلم "كيرة والجن" بعد توقفه لانشغال أبطاله بتصوير مسلسلاتهم الرمضانية، حيث كان قد انتهى من تصوير نصف مشاهد العمل قبل التوقف، والفيلم مأخوذ عن رواية 1919 للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار وبطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز كل من هند صبرى سيد رجب، أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف.



ابطال فيلم كيرا والجن

كما استكمل المخرج محمد أمين تصوير أحداث فيلمه "المحكمة" وذلك بعد الانتهاء من معظم مشاهده قبل شهر رمضان الماضى، والفيلم بطولة عدد كبير من النجوم منهم غادة عادل، محمود عبد المغني، كريم عفيفي، فتحي عبد الوهاب، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، جميلة عوض، صلاح عبد الله، سليمان عيد، عبد الرحيم حسن، محمود عامر، مايان السيد، محمد مهران، عارفة عبد الرسول ومن تأليف أحمد عبد الله.



عادة عادل

وفى نفس الوقت يصور محمد أمين بالتوازى فيلم جديد بعنوان "200 جنيه" وانتهى من تصوير جزء من أحداثه على مدار الأسبوعين الماضيين، ويعتمد الفيلم على البطولة الجماعية بمشاركة العديد من الفنانين على رأسهم إسعاد يونس، هاني رمزي، أحمد رزق، ليلي علوي، نيللي كريم، خالد الصاوي، عمرو عبد الجليل، آسر ياسين، وطارق عبد العزيز، مى سليم، وتدور أحداثه حول ورقة الـ 200 جنيه، وكيف تنتقل من شخص إلى آخر من مختلف الطبقات الاجتماعية.



اسعاد يونس

وعاد المخرج شريف عرفة لتصوير مشاهد فيلمه "الجريمة" للنجم أحمد عز، بعد توقف خلال الفترة الماضية، والعمل يشارك في بطولته منة شلبي، ماجد الكدواني، سيد رجب، رياض الخولي، محمد جمعة، ناردين فرج وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أمين جمال، وتدور الأحداث حول مجرم محترف يرتكب العديد من الجرائم لصالح بعض أصحاب النفوذ ويتورط في جريمة كبري تجعله يعترف بالجرائم السابقة ويدخل في صراع مع هؤلاء الأشخاص.



ابطال فيلم الجريمة

واستأنف المخرج هادى الباجورى تصوير فيلمه الجديد "جارة القمر" بعد توقفه منذ عدة أشهر لارتباط أبطاله بتصوير أعمال أخرى، وهو بطولة كريم فهمي، ياسمين رئيس، سوسن بدر، بيومي فؤاد، محمد الشرنوبي، ومن تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري، ويظهر كريم فهمي في دور روائي، ومع تتابع الأحداث يدخل قصة حب مع ياسمين رئيس، التي تنتمي لطبقة اجتماعية متوسطة.



جارة القمر

ويستعد المخرج سامح عبد العزيز لاستكمال تصوير مشاهد فيلم "ليلة العيد" الأسبوع المقبل، وذلك بعد تصوير يومين في أحداثه وتوقف بسبب إصابة بطلته يسرا بفيروس كورونا وقتها وانشغال مخرجه سامح عبد العزيز بتصوير فيلم آخر، والعمل تأليف أحمد عبد الله، وبطولة يسرا، سميحة أيوب، ريهام عبد العفور، سيد رجب، يسرا اللوزى، عبير صبرى، هنادى مهنا، أحمد خالد صالح، محمد لطفي، نهى صالح، مايان السيد، عارفة عبد الرسول، وعدد آخر من الفنانين.



يسرا

وانتهى صناع فيلم "ريتسا" من تصوير آخر مشاهد العمل خلال الأيام الماضية، حيث تم استئناف التصوير بعد العيد، والعمل تأليف معتز فتيحة، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج أحمد يسرى، ويشارك في بطولته محمود حميدة، وأحمد الفيشاوي، وأمير المصرى، وكارولين عزمى ومى الغيطى ومريم الخشت ونور إيهاب وعائشة بن أحمد، وتدور أحداثه حول 3 قصص حب مختلفة، وكل قصة لها طابع خاص وتسير فى خطوط متوازية إلا أن هناك رابط بينها.