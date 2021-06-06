شكرا لقرائتكم خبر عن سامح حسين بطل العرض المسرحي "حلم جميل" للمخرج إسلام إمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المسرح الكوميدى تحت قيادة الفنان أيمن عزب لتقديم العرض المسرحى "حلم جميل" للمخرج إسلام إمام ، وذلك خلال خطة عروض البيت الفنى للمسرح تحت قياده الفنان إسماعيل مختار، ومن المفترض عرضه على خشبة المسرح الكوميدى فى عيد الأضحى المقبل، العرض تأليف طارق رمضان، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، موسيقى هشام جبر، أغانى طارق على.

قال المخرج إسلام إمام لـ"الخليج 365"، إن فكرة العرض تدور حول شاب صعلوك يقابل رجل من الأثرياء، ولكن هذا الرجل يعانى من إزدواج فى شخصيته حيث تاره يظهر كرجل طيب يساعد الناس وتارة أخرى نجده شريرًا وسيئًا جدًا، ويصبح هناك علاقة تكاملية بين الشاب الصعلوك والرجل الغنى ويذهب الصعلوك به للموالد والأماكن الشعبية، والعرض غنائى إستعراضى من بطولة الفنان سامح حسين، والفنان عزت زين، والفنانة لاشينه لاشين، والفنان أحمد عبد العادى، رشا فؤاد ومجموعة من شباب المسرح الكوميدى.

يذكر أن آخر أعمال المخرج إسلام إمام ، العرض المسرحى "المتفائل" إنتاج المسرح القومى بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، سميحة عبد الهادي، عزت زين، آيات مجدي، تامر الكاشف، زكريا معروف، رضا طلبة، طارق راغب، أحمد سمير عامر، المطرب مصطفى سامي ومجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، اضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير.