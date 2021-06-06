بعد أسبوعين.. أغنية Butter لفريق BTS تتجاوز 310 ملايين مشاهدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تجاوزت مشاهدات أغنية Butter للفريق الكوري بي تي إس، 310 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، إذ حققت نجاحا كبيرا منذ طرحها.

ودخل الفريق قائمة أكثر الشخصيات تأثيرًا على الإنترنت، حيث لقبته مجلة "تايم" بقادة الجيل القادم، وأعطوهم لقب "أمراء البوب"، وحصلوا على لقب أكثر المشاهير تأثيرًا في كوريا الجنوبية عام 2018، وذلك من مجلة "فوربس" الكورية.

ويساهم الفريق في الناتج المحلي الكوري بإجمالي 4.65 مليار دولار أمريكي سنويًا، أي 0.3 بالمئة من الناتج الإجمالي، ووفقا لآخر الإحصائيات، جذب الفريق الغنائي واحدا من كل 13 سائحا أجنبيا دخل إلى كوريا الجنوبية

أعضاء الفريق هم أصغر من تلقى وسام الاستحقاق الثقافي من رئيس كوريا الجنوبية بعد مساهمتهم في نشر الثقافة واللغة الكورية، وذلك عقب عودتهم من الأمم المتحدة التي دعتهم للتعاون معها في حملة بعنوان أحب نفسي، لمناهضة العنف وتعاونوا فيها مع اليونيسيف، وكان لهم خطاب شهير في الجمعية العامة للأمم المتحدة الثالثة والسبعين.