"أتحدى حد يعرف يعملها".. علي ربيع يستعرض مهاراته بـ"كرة تنس" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شارك الفنان علي ربيع، جمهوره ومتابعيه، مقطع فيديو يستعرض خلاله مهاراته في كرة القدم، واستعان بـ"كرة تنس" بدلا منها.

وظهر ربيع، في الفيديو الذي نشره عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، في ملعب وبيده مضرب تنس، مستعرضا مهاراته الكروية.

وعلّق ربيع: "الحرفنة فينا.. ٨ مليون الحمد لله.. أتحدى حد يعرف يعملها".

وقدّم علي ربيع في موسم دراما رمضان 2021 مسلسل "أحسن أب" مع النجوم: هشام إسماعيل، هالة فاخر، هاجر أحمد، إيمان السيد، محمد الصاوي، حسام داغر، أحمد الشامي، مراد مكرم، محمد عبده، أحمد التهامي، أحمد بسيوني والطفل كريم حسين، من تأليف أحمد محيي ومحمد المحمدي، وإخراج معتز التوني، ودارت أحداث العمل في 15 حلقة.