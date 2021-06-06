لهذه الأسباب.. تشافي رفض تدريب برشلونة مرتين

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 يونيو 2021 10:23 صباحاً - منذ 6 دقائق

قالت صحيفة “ماركا” الإسبانية، إن النجم الإسباني تشافي هيرنانديز لا زال خيارا مطروحا لتدريب فريق برشلونة رغم تأكيد النادي أن رونالد كومان سيواصل قيادة الفريق الموسم القادم.

وقالت الصحيفة إن اللاعب السابق للبلواغرانا قد يصبح يوما ما مدربا للفريق رغم رفضه العرض مرتين.

وأقر تشافي بأن رفض تدريب فريقه السابق كان صعبا لكنه أحس بأنها ليست “اللحظة المناسبة” للإشراف على برشلونة.

ونقلت الصحيفة عن تشافي قوله “لحسن الحظ أو للأسف لقد قلت لا لبرشلونة مرتين، بسبب ظروف مختلفة منها المهني والتعاقدي، إضافة إلى الأسرة”.

وأضاف “وبالطبع كان الأمر صعبا جدا لأنني من مشجعي برشلونة، لكنه لم يكن الوقت المناسب”.

وكانت الصحف الإسبانية تحدثت في السابق عن رحيل وشيك لمدرب برشلونة الهولندي كومان بعد موسم واحد مع الفريق الكاتالوني وأشارت إلى أن أسطورة الفريق السابق ومدرب السد القطري حاليا تشافي هو المرشح الأبرز لخلافته.

وكان تشافي جدد، الشهر الماضي، عقده مع السد لعامين إضافيين حتى عام 2023، لكن مع إشارة بعض المعلومات بأن العقد الجديد يتضمن بندا خاصا يسمح له بترك النادي القطري في حال تلقيه عرضا من برشلونة.

لكن تشافي علق على هذا الموضوع بالتصريح للموقع الرسمي للنادي القطري بقوله “هذا البند غير صحيح، وأنا مرتبط بعقد لمدة موسمين مع السد، وأحترم هذا العقد، وأحترم أيضاً طرق التفاوض الرسمية بين جميع الأطراف”.

يذكر أن رئيس برشلونة، خوان لابورتا، أكد، الخميس، أن كومان سيستمر في تدريب الفريق الموسم المقبل بعد أن ربطته تقارير بالرحيل عن كاتالونيا.