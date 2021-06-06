فيديو.. ياسمين عبدالعزيز تحتفي بتخرج ابنتها في الأهرامات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احتفلت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز، بتخرج ابنتها "ياسمين"، على طريقتها الخاصة.

ونشرت فيديو عبر حسابها الرسمى على أنستقرام يرصد لقطة طريفة من حفل التخرج، وهى إلقاء قبعات التخرج فى الهواء، فيما تظهر أهرامات الجيزة الشهيرة فى الخلفية.

وعلقت الفنانة ياسمين عبدالعزيز على الفيديو قائلة: "بنتي وأختي وصاحبتي، اتخرجت.. ربنا يحفظها ويحفظهم كلهم، ويحفظ أولادكم يارب".

ولاحظ المتابعون عدم ظهور وجه ابنة ياسمين عبدالعزيز.





وبعد ساعات قليلة نشرت صورة لابنتها وهي بين أحضانها ووجهها مخفي تماما.. فهي تحرص على عدم ظهور صور أبنائها عبر مواقع التواصل.

وانهالت تعليقات المتابعين على الصورة، والتي جاءت أغلبها إيجابية ومليئة بالتهاني والدعوات الطيبة للفنانة ياسمين عبدالعزيز ونجلتها.





يذكر أن ياسمين عبدالعزيز شاركت في موسم رمضان الماضي بمسلسل يحمل اسم"اللي ملوش كبير" تأليف عمرو محمود ياسين وشاركها البطولة زوجها أحمد العوضي، وأحمد سعيد عبدالغني وخالد الصاوي، وفتوح أحمد وعايدة رياض.

وحقق المسلسل نجاحا كبيرا وقت عرضه، والعمل من إنتاج سينرجي وإخراج مصطفي فكري.