شكرا لقرائتكم خبر عن والد بن أفليك يعلق على عودة ابنه السريعة لجينيفر لوبيز .. اعرف ماذا قال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يزال خبر عودة بن أفليك لـ جينيفر لوبيز يتصدر عناوين الصحف والمواقع الأجنبية حيث يعد بمثابة الشغل الشاغل لكثيرين ممن يهتمون بأخبار عودتهما لعلاقتهما السابقة، حيث يحاول الكثيرون معرفة كواليس تلك العودة التي بدأت بسرعة بمجرد انفصال جينيفر لوبيز عن اليكس رودريجيز.

الأمر الذى يبدو أنه فاجأ والد بن أفليك أيضًا الذي يبلغ من عمره 77 عامًا، حيث كشف موقع الديلى ميل خلال تقريره مؤخرًا أن تيموثي أفليك لم يكن لديه أي فكرة عن عودة الممثل مع خطيبته السابقة جينيفر لوبيز وفقًا لتقرير الديلى تقرير الديلى ميل .



بن افليك ووالده

وأضاف والد بن أفليك هذا الأسبوع أن بن، 48 عامًا ، لم يخبره بأي شيء عن مصالحته مع المغنية البالغة من العمر 51 عامًا، كما رفض الأقاويل التي تتردد حالياً بأن نجم هوليوود كان يتوق إلى الممثلة لسنوات.

من ناحية أخرى أعاد بن وجنيفر إحياء علاقتهما الرومانسية الشهر الماضي بعد مواعيد متعددة في قصر بيل إير للمغني، قبل أن يسافرا في رحلات رومانسية إلى بيج سكاي ومونتانا وميامي بفلوريدا.

جدير بالذكر أن النجمين بن افليك وجينيفر لوبيز جعلا جمهورهما يتساءلا عن حالة علاقتهما منذ لم شملهما في أواخر أبريل الماضى، وبعد انفصال لوبيزعن أليكس رودريجيز، لكن يبدو أن الثنائي يؤكدان علاقتهما العاطفية حيث شوهدوا سويا في ويست هوليود مساء يوم الاثنين ،الماضي، وكشفت الصور لف أذرع جينيفر وبن حول بعضهما البعض أثناء انتظار الجلوس في مطعم Wolfgang Puck الجديد الواقع في فندق Pendry الفاخر.