"قومي ارقصي وفكك منه".. سمية الخشاب توجه رسالة للفتيات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة سمية الخشاب رسالة لمتابعيها من الفتيات، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر".

وكتبت "الخشاب" في رسالتها: "قومي ارقصي وفكك منه.. مبيجيش من وراه غير النكد".

وتنتظر سمية الخشاب طرح كليب أغنية "أوعدك" مع مطرب المهرجانات عمر كمال، بعد أن قدمت من قبل دويتو "بالحلال يا معلم" مع زوجها السابق أحمد سعد عام 2017.

ومن ناحية أخرى شاركت سمية الخشاب في موسم دراما رمضان 2021 من خلال مسلسل "موسى"، بطولة النجوم: محمد رمضان، رياض الخولي، هبة مجدي، وسيد رجب وغيرهم، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.