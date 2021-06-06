هيفاء وهبي تخطف الانظار بجلسة تصوير جديدة!

كتب امير فتحي في الأحد 6 يونيو 2021 06:50 صباحاً - خطفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي أنظار متابعيها ومحبيها على مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالتها بعد نشرهاصورتين جديدتيتن من احدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخراً.
وظهرت هيفاء وهبي بالصور بألوان زاهية، ما أثار إعجاب المتابعين ورواد مواقع التواصل الإجتماعي.
وكانت قد أحيت هيفاء وهبي مؤخرا حفلا بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة حيث قدمت خلاله عددا من أغانيها وأشادت بالتنظيم والحضور الجماهيري الكبير للحفل.
ونشرت هيفاء وهبي عدة صور من حفلها عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك إذ ظهرت بإطلالة جريئة، خطفت أنظار الجميع، مرتدية فستانا مكشوفا باللون الذهبي، وترقص مع الجمهور على أنغام أغانيها.
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