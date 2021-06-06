منافسة بين يارا النملة ومودل روز على “اجمل مودل سعودية”

كتب امير فتحي في الأحد 6 يونيو 2021 06:50 صباحاً - تصدر هاشتاغ “اجمل مودل سعودية” ترند موقع تويتر في المملكة اليوم الاحد حيث شارك الكثير من المغردين في اختيار المودل التي يعتبرونها الاجمل.

وقد شارك المغردون في عديد من الاسماء غير ان البارز كان اسم كل من خبيرة الماكياج والتجميل يارا النملة ومودل روز.

وفيما يلي عددا من التغريدات المشاركة على هاشتاغ “اجمل مودل سعودية”:

This is a Twitter Status #اجمل_مودل_سعوديه

يارا النملة 👍🏼 pic.twitter.com/dBohYgVGvP — 🐈 Nuha ibrahim 🐈 (@missnuha0088) June 6, 2021

This is a Twitter Statushttps://twitter.com/4bwei/status/1401387960604545024?ref_src=twsrc%5Etfw