كتب امير فتحي في الأحد 6 يونيو 2021 06:50 صباحاً - تصدر هاشتاغ “اجمل مودل سعودية” ترند موقع تويتر في المملكة اليوم الاحد حيث شارك الكثير من المغردين في اختيار المودل التي يعتبرونها الاجمل.
وقد شارك المغردون في عديد من الاسماء غير ان البارز كان اسم كل من خبيرة الماكياج والتجميل يارا النملة ومودل روز.
وفيما يلي عددا من التغريدات المشاركة على هاشتاغ “اجمل مودل سعودية”:
كانت هذه تفاصيل خبر منافسة بين يارا النملة ومودل روز على “اجمل مودل سعودية” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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