شكرا لقرائتكم خبر عن دوني ين أحدث المنضمين للجزء الرابع من John Wick مع كيانو ريفز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن عشاق الجزء الرابع من فيلم كيانو ريفز المنتظر John Wick سيكونون على موعد مع إثارة كبيرة بالفيلم القادم، حيث أعلن موقع الديلى ميل خلال تقرير أخير عن انضمام ممثل من العيار الثقيل للعب دور صديق كيانو ريفز في الفيلم المقبل.

موقع الديلى ميل أكد أن هذا الممثل هو النجم والمخرج دوني ين، والذى سيلعب –كما ذكرنا- دور صديق مقرب من كيانو ريفز ينقذه من أمور عديدة ويواجها معاً أزمات عديدة خلال العمل الذى ينتمي لنوعية أفلام الأكشن القوية.

مخرج الفيلم بدوره أعلن عن سعادته لانضمام دوني ين إلى الفيلم وقال مؤخرًا: "نحن محظوظون للغاية لانضمام دوني ين إلى الفيلم، إنني أتطلع إلى العمل معه في هذا الدور الجديد والمثير."



دوني ين وكيانو ريفز

من ناحية أخرى يأتى انضمام دوني ين بعدما انضمت نجمة البوب اليابانية-البريطانية رينا ساواياما إلى النجم العالمى كيانو ريفز، لبطولة فيلم John Wick: Chapter 4، الذى تنتجه شركة Lionsgate، وفقا للتقرير الذى نشرعلى موقع "deadline" فى وقت سابق.

على أن يبدأ تصوير فيلم John Wick: Chapter 4، في عدة مواقع منها فرنسا وألمانيا واليابان، ولم تكشف أي معلومات حول دور ساواياما بعد، ولدت ساواياما في اليابان وترعرعت في شمال لندن، وبدأت تاريخها الفني في البوب، منذ وجودها بـ جامعة كامبريدج حيث درست السياسة وعلم النفس وعلم الاجتماع.

وكان قد حقق الجزء الجزء الثالث من السلسلة الذى طرح تحت اسم ، "John Wick: Chapter 3 – Parabellum"، إيرادات وصلت إلى 326 مليون دولار فى شباك التذاكر العالمى، وذلك بعد أن طرح يوم 15 مايو من العام الماضى.

وتدور أحداث الجزء الجديد بمحاولات قتل جون ويك بعد الفدية التى وضعت على رأسه، وبعد فقدانه ملاذه الأخير فى فندق Continental في مدينة نيويورك ومنعه من الدخول، وسرعان ما سيلجأ ويك إلى صوفيا التى تجسدها الممثلة هالى بيري، التى كانت تجمعها علاقة عاطفية بويك منذ زمن بعيد.