شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل ألبوم محمد عساف الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطرح النجم الفسطينى، محمد عساف، ألبوما غنائيا خلال الفترة المقلبة يشمل حوالى 7 أغانٍ جميعها عن فلسطين يحكى من خلالها عن رسائل حب لأهل فلسطين وشعبها الطيب، حيث تأجل لأكثر من مرة نظرا لما شهدته من أحداث مؤلمة في الفترة الأخيرة .

وطرح مؤخرًا الفنان محمد عساف كليب أغنيته " فلسطين أنتِ الروح" من كلمات سامى عفانة، وألحان محمد المدلل توزيع محمود عمار وإشراف أنس النجار، وتم تسجيل العمل وتصويره بأسلوب الفيديو كليب فى لندن تحت إدارة المخرج أحمد الوحيدى، وهى ثمرة التعاون بين الفنان محمد عساف و وزارة الثقافة الفلسطينية.

ويأتى إطلاق هذا العمل مع بداية العام الحالى 2021، للتأكيد على أن الشعب الفلسطينى متمسك بتراب وطنه وبحقوقه الثابتة بالعيش بحرية وكرامة، لتبقى الأغنية الوطنية الفلسطينية ذات الصدى الوطني العميق ،حاضرة بقوة في ضمير الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية .

وتقول كلماتها :

فلسطين انتِ الروح ونن العين / فلسطين مثل أرضك نلقى وين / فلسطين على عتابك لاقينا

فلسطين نفديكى بعينينا / فلسطين انتِ الروح ونن العين / فلسطين مثل أرضك نلقى وين

هلا والله ويا هلا ... بالأصل والمرجلة / هالفلسطيني المهيوب ... مين بالدنيا بيجهلا

فلسطيني واسمي كافي.. والكوفية فوق كتافي / والكلمة ان طلعت على شفافي .... توقف الدنيا بأكملا