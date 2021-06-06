هكذا احتفلت دوللي شاهين بعيد ميلاد ابنتها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت الفنانة دوللي شاهين بعيد ميلاد ابنتها "نور"، يوم السبت.

ونشرت دوللي صورًا من حفل عيد الميلاد، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "حبيبة قلبي كبرت سنة، سنة ورا سنة وأنا أكتر أم محظوظة بالدنيا بها الملاك اللي في حياتي، أكتر قلب حنون بالعالم، وأذكى بنوتة بالدنيا، ورفيقة عمري وشريكة حياتي، ولو مهما كتبت مفيش كلام يوصفها أو يوصف عشقي ليها".

وأضافت: "بحبك يا نور لا مش بحبك، دي كلمة مش حتعبر عن مشاعري، أنت الحب والعشق والغرام، أنت الدنيا والنجاح والأمل، أنت الحياة، بحبك بجنون".

من ناحية أخرى، تنتظر دوللي شاهين عرض فيلمها "عيد جواز"، بطولة إيهاب فهمي وحسام فارس وأميرة نايف ومحمد سليمان، وتأليف أسامة فهمي، ومن إخراج أحمد فهمي عبد الظاهر.