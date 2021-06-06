أمام الأهرامات.. ياسمين عبدالعزيز تحتضن ابنتها احتفالا بتخرجها (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، جمهورها ومتابعيها، صورة من احتفالها بتخرج ابنتها "ياسمين".

ونشرت ياسمين، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، صورة ظهرت خلالها وهي تحتضن ابنتها من حفل تخرجها أمام الأهرامات، مصحوبة بإيموجي قلب.

وكانت ياسمين، نشرت السبت مقطع فيديو من حفل تخرج ابنتها "ياسمين" عبر حسابها على إنستجرام، وعلّقت: "بنتي وأختي وصاحبتي، اتخرجت.. ربنا يحفظها ويحفظهم كلهم، ويحفظ ولادكم يا رب".

وكانت ياسمين عبدالعزيز تزوجت من رجل الأعمال محمد حلاوة عام 2001 وأنجبا "ياسمين وسيف الدين"، وانفصلت عنه في نوفمبر 2018، ومتزوجة حاليا من الفنان أحمد العوضي.

وشاركت ياسمين عبدالعزيز في دراما رمضان 2021 بمسلسل "اللي مالوش كبير" تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، وشاركها البطولة خالد الصاوي، أحمد العوضي، دينا فؤاد، دنيا عبدالعزيز، خالد سرحان، محمود عمرو ياسين، فتوح أحمد، عايدة رياض، أحمد عبدالله محمود.