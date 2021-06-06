انفجار شديد في مصنع للحديد والصلب جنوبي إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اندلع حريق، الأحد، أعقبه انفجار شديد في مصنع للحديد والصلب، بمحافظة كرمان جنوب شرق إيران.

وذكرت قنوات إخبارية في تطبيق "تليجرام" تابعتها ”الخليج 365”، أن "حريقا أعقبه انفجار كبير وقع في مصنع زرند للصلب والحديد بمحافظة كرمان جنوب شرق إيران"، مشيرة إلى أن "أسباب الانفجار والحريق لم تتضح بعد".

فيما قال ناشطون إيرانيون إن "الانفجار تسبب بتحويل قسم الفرن العالي في المصنع إلى رماد".





ولم يعلق بعد أي مسؤول إيراني على طبيعة ما حدث في هذا المصنع التابع لشركة تطوير مناجم الشرق الأوسط القابضة، وهو تابع للحرس الثوري.

ويقع المصنع في مدينة "زرند" التابعة لمحافظة كرمان وجرى تأسيسه في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2008، ويقع على مساحة 376 هكتاراً ويقدر إنتاجه بـ1.5 مليون طن سنويًا من سبائك الصلب.

بالإضافة إلى وجود منشآت أخرى في المصنع منها "نظام نقل وتخزين المواد الخام، وإمدادات الطاقة، وإمدادات الغاز، ومحطة الهواء المضغوط، ومستودع، وورشة تصليح وغيرها".