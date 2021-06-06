شكرا لقرائتكم خبر عن جمال سليمان: أتمنى تقديم شخصية ابن خلدون فى عمل درامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم جمال سليمان، إنه يتمنى تقديم شخصية ابن خلدون فى عمل درامى؛ لأن تلك الشخصية عظيمة وتستحق أن تقدم للناس، وأكد أنهم فى سوريا معنيون بالتاريخ ولديهم عشق له، بالإضافة إلى أن التمثيل باللغة العربية الفصحى كان من مسلمات التمثيل فى سوريا، خاصة بالمعهد العالى للفنون المسرحية والذى يعتبر خريج أول دفعة له.

وأضاف النجم جمال سليمان، أثناء استضافته فى برنامج "واحد من الناس"، الذى يذاع على قناة الحياة، ويقدمه الإعلامى عمرو الليثى، أنه لم يستطع رؤية أمه لمدة عام ونصف قبل وفاتها؛ لأنه كان ممنوعا من دخول سوريا، وأصيبت أمه بالزهايمر وفقدان الذاكرة قبل وفاتها حتى أنها نسيت اسمه وأصبحت تناديه بأبو صالح تلك الشخصية التى قدمها فى مسلسل التغريبة الفلسطينية؛ لأنها كانت تعشق ذلك المسلسل، وتوفيت أمه وبعدها بخمس أيام توفى والده وتلقى عزاءهما فى مصر.

وتابع النجم جمال سليمان: الفنان أحمد ماهر اعترض على وجودى على الساحة وقال؛ كيف يقدم فنانا سوريا شخصية صعيدية، ولكننا تقابلنا بعد ذلك فى لجنة تحكيم إحدى المهرجانات المسرحية، وأنا لا أمانع أبدا مشاركته فى أى عمل ولا أعرف ما يكنه لى حاليا.

وعن جديده الفترة المقبلة قال: سأبدأ تصوير مسلسل فى تونس، كما أشارك فى فيلم الكاهن، وهناك مشروع قيد التنفيذ مع المخرج رؤوف عبد العزيز، وهناك مشروع آخر لمسلسل سورى وأنا بالفعل اشتقت للأعمال السورية.