شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى يستأنف عرض مسرحية "أبو العربى" 1 يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف النجم هانى رمزى، عرض مسرحية "أبو العربى" 1 يوليو المقبل، بعد توقفها لمدة شهر لسفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والذى أعادته إلى خشبة المسرح بعد غياب ما يقرب من 18 عامًا عن آخر مسرحية شارك فيها وكانت "كده أوكيه" عام 2003.

ويشارك في بطولة مسرحية "أبو العربى" مع هانى رمزى كل من الفنان حجاج عبد العظيم والفنان محمد جمعة والفنان أحمد فتحى والفنان عمرو عبد العزيز والفنانة داليا البحيرى والمسرحية من تاليف محسن رزق.

يذكر أن النجم هانى رمزى أكد في تصريحات لـ"الخليج 365" أن مسرحية "أبو العربى" التي عرضها مؤخرًا على أحد مسارح مدينة نصر ليس لها علاقة بفيلم "أبو العربى" الذى قدمه في السينما وحقق نجاح كبير، مشيرًا إلى أن المسرحية تحمل عددًا من المفاجآت الكوميدية وأتمنى أن تنال إعجاب الجمهور.

بينما كشف رمزى، عن سبب تأجيل فيلمه "نيزك الدكرورى" قائلا في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”: الفيلم يتطلب مبالغ ضخمة وجرافيك عالى جدا، ومن الصعب تنفيذه الفترة الحالية، مضيفا أن الفيلم يتحدث عن الفضاء ومايدور بداخله وذلك فيإطار كوميدى .