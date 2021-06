شكرا لقرائتكم خبر عن بريتنى سبيرز تكشف عن حبها للخيول وعالم الفروسية .. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة بريتني سبيرز عن حبها للخيل وعالم الفروسية من خلال أحدث صور لها نشرها موقع ديلى ميل خلال تقرير أخير له أكد فيه أن النجمة الشهيرة والتي تعتبر من أكثر المغنيات المحبوبات في العالم تعشق الخيول.

وذلك بعدما تميزت بريتني سبيرز خلال أحدث ظهور لها وهي تركب على الخيل، وكتبت في بوست لها على حسابها بموقع انستجرام "أعشق ركوب الخيل".



بريتني سبيرز

كما نفى تقرير ديلى ميل أيضًا أن مزرعة الخيول تابعة لـ بريتني سبيرز أو تملكها، مؤكدًا أنها مزرعة عامة زارتها نجمة أغاني البوب مؤخرًا.

من ناحية أخرى تم طرح الفيلم الوثائقى The Battle for Britney: Fans, Cash and a Conservatorship، عن حياة المغنية بريتني سبيرز، خلال شهر مايو الماضى، والفيلم تصل مدته حوالى ساعة، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".



بريتني سبيرز

وأتى هذا الفيلم الوثائقى بعد الفيلم السابق الذى طُرح أوائل العام الجارى، تحت اسم Framing Britney Spears، على أن يقدم الفيلم، صحفى يسمى "موبين أزهر"، حيث سيسافر أزهر من لوس أنجلوس إلى كنتوود، لويزيانا، حيث نشأت سبيرز، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

وقد كشف فيلم The Battle for Britney: Fans, Cash and a Conservatorship، فترة الوصاية التي استمرت 13 عامًا، خاصة في استكشاف التفويض الذي جعل والد بريتني جيمي سبيرز يشرف على الشئون المالية والشخصية لابنته لأكثر من عقد من الزمان.