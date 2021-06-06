شكرا لقرائتكم خبر عن The Conjuring 3 يتصدر شباك التذاكر بـ 25 مليون دولار.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصارع فيلم الرعب The Conjuring 3، على تصدر شباك التذاكر المحلي داخل الولايات المتحدة الامريكية، بعد تحقيقه حوالي 25 مليون دولار في الأيام الثلاثة الأولي من عرضه في 3102 صالة عرض بجميع انحاء أمريكا، وهو ما يقربه من تصدر الترتيب.

وبالرغم من تحقيق فيلم A Quiet Place Part II، لأكبر افتتاحية في عصر الوباء بحوالي 48 مليون دولار في الأيام الثلاثة الأولي، إلا ان فيلم الرعب The Conjuring 3 يحاول اقتناص الترتيب منه الأسبوع الثاني، بعد تحقيقه 9.67 مليون دولار في اليوم الأخير، بينما حقق A Quiet Place 6.08 مليون دولار.

سلسلة أفلام The Conjuring من تأليف كارى هايز وتشاد هايز، ومن إخراج جيمس وان، ومن بطولة فيرا فارميجا، باتريك ويلسون، فرانسيس اوكونر، خافيير بوتيت، سيمون ماكبرنى، ماريا دويل كينيدى، و تدور أحداثه حول قيام سيدة تدعى لورين بالسفر إلى شمال مدينة لندن لمساعدة والدة تعيش مع أربعة من أولادها داخل منزل ملىء بالأرواح الشريرة.

ونجح فيلم A Quiet Place II، فى تحقيق التوقعات التي أطلقها النقاد السينمائيون بتحقيقه أكبر افتتاحية في عصر تفشي فيروس كورونا، وحصد الفيلم خلال 48 ساعة ليتربع على المركز الأول في إيرادات الأفلام في عصر الوباء.