شكرا لقرائتكم خبر عن جمال سليمان: ندمت على مشاركتى كضيف شرف فى "زى الشمس" ولن أكرر تلك التجربة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم جمال سليمان، أثناء استضافته فى برنامج واحد من الناس الذى يقدمه الإعلامى عمرو الليثى ويذاع على قناة الحياة: ندمت على ظهورى فى مسلسل زي الشمس كضيف شرف، وكانت غلطة لن أكررها لأنى وجدت أن مشاركتي بالمسلسل ليست محل تقدير، وعندما عُرض المسلسل وجدت منتهى الاستهانة بى.

وأضاف النجم جمال سليمان: لهجتى السورية خانتنى في مسلسل صديق العمر وشخصية جمال عبد الناصر، وتعلمت شيئا مهما فى هذا المسلسل، أنه لا يصح أن ننتج مسلسلا بحجم صديق العمر وكأنه مسلسلا عاديا، فهذه النوعية تحتاج أضعاف الميزانية وأضعاف الوقت، فنحن نتكلم عن شخصية عظيمة مثل جمال عبد الناصر، فالمشكلة لم تكن عدم تمكنى من اللهجة، ولكن لم يكن لدى الممثلين وقت كاف للبروفات، وهذا لا يمنع أننى أعتز جدا بهذا المسلسل؛ لأنه تناول منطقة وزاوية فى حياة الزعيم جمال عبد الناصر لم يتناولها أحد من قبل، كما أنه آخر ما كتبه السينارست الكبير ممدوح الليثى رحمة الله عليه.

وعن سر نجاحه فى الأدوار الصعيدية قال النجم جمال سليمان، إن السر فى تمكنى من الأدوار الصعيدية هو أننى استطعت فهم شفرات الشخصية الصعيدية، فالمجتمع الصعيدى يتحرك وسط شفرات دقيقة جدا ومتوارثة عبر السنين وعندهم كل شيء صارم، وعندما أرى مسلسل ذئاب الجبل أشعر بعظمته لأنهم جميعا استطاعوا فك الشفرات.