نسرين طافش في دبي وإليسا بـ"الجينز".. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

"الخليج 365" يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

إليسا

نشرت المطربة اللبنانية إليسا صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بالجينز، ونالت الصورة إعجاب جمهورها.

باسكال مشعلاني

شاركت الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني جمهورها صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أسود أنيق.

دومينيك حوراني

نشرت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني، صورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس أنيقة، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وحازت الصورة إعجاب متابعيها.

دينا حايك

نشرت الفنانة دينا حايك صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بمكياج هادئ، وفستان أبيض أنيق.

رنا رئيس

نشرت الفنانة رنا رئيس صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ظهرت فيها جذابة، وحازت الصورة على إعجاب متابعيها.

شذى حسون

نشرت الفنانة شذى حسون صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"نظارة" شمسية، ولاقت الصورة إعجاب متابعيها.

كارلا حداد

نشرت المذيعة اللبنانية كارلا حداد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كلاسيكية، وحازت الصورة على إعجاب متابعيها.

ملك زاهر

نشرت الفنانة ملك زاهر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

نسرين طافش

نشرت الفنانة السورية نسرين طافش صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من دبي، خلال قضاء عطلتها الصيفية.

نور قدري

ونشرت الفنانة نور قدري، صورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور لها.