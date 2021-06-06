النشرة الفنية| وفاة شقيق فنانة وشقيقة آخر والحالة الصحية لدلال عبد العزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

نشر موقع الخليج 365، عددًا من الأخبار الفنية، خلال الـ 24 ساعة الماضية منها: وفاة شقيق الممثلة شيرين، وفاة شقيقة الفنان محمود عبد العزيز، المخرج يوسف شرف الدين يجري عملية جراحية، تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز، ناهد السباعي تتعرض لوعكة صحية، هاني رمزي يكشف مصير الجزء الثاني من فيلم "غبي منه فيه"، كل هذه الموضوعات وغيرها نستعرضها لكم في السطور التالية:

تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

كشفت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز.. وإليكم التفاصيل.

وفاة شقيق الممثلة شيرين

أعلن المخرج المسرحي عبدالمنعم محمد، وفاة شقيق الفنانة شيرين.. وإليكم التفاصيل.

بعد يوم من ذكرى ميلاده.. وفاة شقيقة الفنان الراحل محمود عبدالعزيز

أعلن الفنان والمنتج محمد محمود عبدالعزيز، وفاة شقيقة والده نادية عبد العزيز، عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام.. وإليكم التفاصيل.

المخرج يوسف شرف الدين يجري عملية جراحية الأربعاء.. وزوجته تطلب الدعاء

كشفت الفنانة صفاء مغربي، عن استعداد زوجها المخرج يوسف شرف الدين لإجراء عملية جراحية في الرئة يوم الأربعاء المقبل.. وإليكم التفاصيل.

"وجع يشبه انفجار الزايدة والمرارة".. ناهد السباعي تكشف تطورات حالتها الصحية

كشفت الفنانة ناهد السباعي، تطورات حالتها الصحية بعد تعرضها مؤخرا لوعكة صحية، دخلت على إثرها أحد المستشفيات.. وإليكم التفاصيل.

بعد اعتزاله الفن.. مجدي صبحي: "لم أتوقع أن زملائي وعشرة سنين ما يسألوش عني"

أعرب الفنان مجدي صبحي، عن استيائه من زملائه الفنانين وعشرة العمر، لعدم سؤالهم عنه بعد إعلانه اعتزال الفن نهائيًا.. وإليكم التفاصيل.

هاني رمزي يكشف مصير الجزء الثاني من "غبي منه فيه" في It’s Show time

حل الفنان هاني رمزي والفنانة منة فضالي والفنان أحمد حلاوة ضيوفا على برنامج It’s Show time، الذي تقدمه مها الصغير ودينا حويدق، على قناة cbc.. وإليكم التفاصيل.

في ذكرى محمد نجم.. تعرف على سر إفيه "شفيق يا راجل" بمسرحية "عش المجانين"

حلت الذكرى الثانية لوفاة نجم الكوميديا الراحل محمد نجم، إذ رحل عن عالمنا يوم 5 يونيو عام 2019.. وإليكم التفاصيل.

ياسمين عبدالعزيز تحتفل بتخرج ابنتها.. والعوضي يعلق (فيديو)

شاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، متابعيها وجمهورها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، احتفالها بتخرج ابنتها "ياسمين".. وإليكم التفاصيل.

إيرادات الجمعة.. "أحمد نوتردام" في المركز الأول و"ماما حامل" في المركز الثالث

يتنافس في دور العرض السينمائي خمسة أفلام، هي: "أحمد نوتردام"، "ماما حامل"، "ديدو"، "ثانية واحدة" و"للإيجار"، وحققت الأفلام الخمسة مجتمعة الجمعة الماضية 4 يونيو مليونا و65 ألفا و821 جنيها، موزعة على النحو التالي..وإليكم التفاصيل.