بينهم وحش الشاشة وشقيق فريد الأطرش.. 5 أزواج في حياة هدى سلطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحل اليوم السبت، الذكرى الخامسة عشر لوفاة الفنانة الكبيرة هدى سلطان، إذ رحلت عن عالمنا في 5 يونيو 2006.

هدى سلطان شاركت طوال مشوارها في العديد من الأعمال التليفزيونية منها "البحث عن السعادة"، "مذكرات ضرة"، "زمن العطش"، "رد قلبي"، "هارون الرشيد"، "حواء والتفاحة"، دموع الشموع"، "ليالي الحلمية"، وغيرها من الأعمال الرائعة التي مازالت في مخيلة جمهورها.

وعلى الجانب الشخصي، تزوجت هدى سلطان في حياتها خمس مرات:

- المرة الأولى من رجل اسمه محمد نجيب وأنجبت منه ابنتها الكبرى "نبيلة".

- المرة الثانية من المنتج والمخرج فؤاد الجزايرلي، وانفصلت عنه بعد فترة قصيرة بسبب الغيرة.

- المرة الثالثة كانت من فؤاد الأطرش شقيق الفنان فريد الأطرش، ولم يدم الزواج سوى عدة شهور قليلة أيضا.

- المرة الرابعة كانت من وحش الشاشة فريد شوقي، وأنجبت منه ابنتيهما "مها" و"ناهد"، واستمر زواجهما 15 عاما، منذ عام 1951 حتى 1969.

- الزيجة الخامسة والأخيرة كانت بعد انفصالها عن فريد شوقي من المخرج حسن عبد السلام، وقدمت معه عدة مسرحيات ناجحة.

وتركت هدى سلطان للسينما المصرية الكثير من الأعمال الفنية، أبرزها "نساء بلا رجال"، "مكتوب على الجبين"، "حميدو"، "بيت الطاعة"، "تاكسي الغرام"، "المجد"، "كهرمان"، "نساء محرمات"، "نهاية الطريق"، "سوق السلاح"، وآخرهم "من نظرة عين" التي ظهرت فيه كضيفة شرف.

وتوفيت الفنانة الكبيرة يوم 5 يونيو 2006، عن عمر يناهز 80 عاما، وذلك بعد 50 يوم فقط من رحيل ابنتها "مها".