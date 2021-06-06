شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلاوة ومحمد علاء وطارق صبري يروون كواليس "الاختيار 2" وأصعب المشاهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل عدد من نجوم مسلسل "الاختيار 2" ضيوفا على برنامج "its show time" للإعلاميتين مها الصغير ودينا حويدق، المذاع على قناة Cbc، وتحدى الفنان أحمد حلاوة عن كواليس شخصيته قائلا: "مين من الفنانين ميحبش يشارك ولو بمشهد في مسلسل يوثق حالة عيشناها".

وأضاف حلاوة: "هادى الجيار ليا بيه علاقة كبيرة جدا، بدأنا لما كنا أطفال صغيرين وعاملين فرقة تمثيل، والمشاهد اللى بينى وبينه في المسلسل إنسانية جدا ولها طعم خاص، لأنها كانت عبارة عن صديقين بيناكفوا بعض كنوع من أنواع خفة الظل بيننا، خاصة أن العمل كان دراميا توثيقيا، ويحتوى على مشاهدة قوية تؤثر على نفسية المشاهد"، مشيرا إلى أن هادى الجيار كان مريض لمدة عام ولديه التهاب رئوى، وقال لى "لو جاتلى الكورونا مش هاقوم منها".

وقال الفنان محمد علاء: "أنا مش بحب أعمل الشخصية التقليدية ولما كلمنى بيتر ميمى وقريت شخصية التكفيرى همام قلت إزاى أنا كمصرى معرفش المصايب اللى عملها التكفيرى همام دى، وقريت التحقيقات واعترافات زوجته، وقلت لبيتر ميمى إن الشخص ده عنده سحر في إقناع مَن يتحدث معه؛ لأنه أقنع شبابا صغارا في وقت قصير جدا، فلازم كنا نظهر التفصيلة دى".

وقال الفنان طارق صبرى: "شخصية التكفيرى خيرت السبكى كرهتها جدا وكنت متأكد أنها هتنال كره شديد وغضب وده حصل فعلا للناس وشفت حاجات كتير على السوشيال ميديا وناس كتير شتمتنى وكانوا بيدعوا عليا، كنت مخضوض في الأول، لكن كنت مبسوط بعد كده من إن الدور عمل رد الفعل ده".

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كل من: كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، إسلام جمال، أحمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.