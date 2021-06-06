شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة وليد سعد تغني "غريب الحب".. ورامي صبري يعلق: فنانة زي أبوها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الملحن وليد سعد، مقطع فيديو لابنته "لؤلؤة" تغنى خلاله أغنية "غريب الحب" للفنان رامى صبرى، ولاقى إعجاب العديد من متابعيه، كما علق عدد من الفنانين على الفيديو.

وعلّق وليد سعد على الفيديو الذى نشره عبر حسابه بموقع "إنستجرام": "لؤلؤة وليد.. غريب الحب.. كلمات تامر حسين، ألحان مدين، غناء رامى صبري.. إخواتى المبدعين".

وشارك الفنان رامى صبرى المقطع عبر ستورى "إنستجرام"، وعلّق: "لؤلؤة بنت أخويا الملحن الكبير وليد سعد، ما شاء الله ما شاء الله، فنانة زى أبوها، ربنا يحميهالك وتعيش وتبسطنا".

كان المطرب رامى صبرى، قد احتفل بتخطى أغنية "أهد الدنيا" 50 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وعلق قائلاً على "إنستجرام": "أغنية "أهد الدنيا" تتخطى 50 مليون مشاهدة على يوتيوب.. شكرًا لكل جمهوري في العالم".