شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تحيى حفلا غنائيا بدار الأوبرا 1 يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد النجمة أنغام، لإحياء حفل غنائي على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية يوم الخميس الموافق 1 من شهر يوليو المقبل في تمام الساعة الثامنة مساء، والتى ستقدم خلاله باقة كبيرة ومتنوعة من أشهر أغنياتها التي قدمتها خلال مشوارها الغنائى الطويل.

وشوقت النجمة ​أنغام​ متابعيها لأغنيتها الجديدة "​أنا بعته كتير​"، ومن المقرر طرحها قريبًا، ونشرت عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام" بوستر الاغنية، مصحوبة بتعليق :" "قريباً.. أنا بعته كتير.. أنغام"، وعبر متابعيها عن انتظارهم طرح أحدث أغنيات نجمتهم بعد نجاح أخر أغنياتها "ودوني عند أمي".

وكانت النجمة أنغام طرحت قد أحدث كليباتها الغنائية "ودوني عند أمى"، وهو الكليب الذى شهد وجود أبنائها عمر وعبد الرحمن معها، وكانت أنغام قد طرحت هذه الأغنية للمرة الأولى عام 2017 ولكن أوديو فقط، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي مادي.

ويأتي طرح أنغام لكليبها الأخير "ودونى عند أمى" بعدما طرحت خلال شهر مارس آخر أغانيها "هو نفس الشوق، وهى الأغنية الذى تعاونت فيها مع الشاعر أسامة مصطفى، والملحن مصطفى العسال والموزع محمد العشى، والفيديو كليب من إخراج عادل جمال.

واستعانت في تصويرها بصور عدد من الفنانين والفنانات الراحلين والذين أثروا الحياة الفنية بالكثير من الأعمال الناجحة وكان لهم أثر كبير في وجدان جمهورهم.