شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فهمي وحمدي المرغني ومحمد ثروت يكشفون كواليس فيلم "ديدو".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل صناع فيلم "ديدو" ضيوفا في برنامج "its show time" للإعلاميتين مها الصغير ودينا حويدق، المذاع على قناة Cbc، وتحدث الفنان كريم فهمى عن تفاصيل العمل قائلا: "الفيلم مقتبس من عقلة الإصبع سنة 1697 يعنى فى القرن السابع عشر".

وأضاف كريم فهمي: "اشتغلت على الفيلم فترة كبيرة، وكان حلم بالنسبة ليا؛ لأنها فكرة محصلتش في مصر ولا الشرق الأوسط إنه يتعمل 90% من الفيلم جرافيك، وأعتقد إن دى حاجة مشرفة وللعائلات المصرية والعربية ويكون عجبهم الفيلم بشكل كبير، وطبعا في الأول تخوفت جدا من الفكرة؛ بسبب كم الجرافيك عشان الإمكانيات هنا إننا نقدر ننافس الدول الأجنبية، والحمد لله اتعمل بشكل كويس جدا".

ومن جانبه قال المخرج عمرو صلاح: "ابتديت شغل على الفيلم في 2019، وقبل ما نصور قعدنا مع فريق الجرافيك عشان كان مطلوب الفيلم كله لقطة لقطة مرسوم عشان الجرافيك يقولوا إيه طلباتهم، لأن الفيلم في أكتر من ألف شوت معمولين جرافيك".

وقال محمد ثروت: " فيلم ديدو من أمتع الأفلام اللى اشتغلتها؛ لأن فكرة الفيلم جميلة جدا وبتلمس كل أفراد الأسرة من أول الأطفال حتى الكبار، وكنا بنشتغل بشكل جامد؛ لأننا كنا عاوزين نعمل حاجة حلوة لأن الأطفال هتتعلق بيه، مشيرا إلى أن صعوبة العمل كانت في التعامل مع أشياء غير موجودة والإمساك بأشياء ليس لها وجود".

وقال حمدى المرغنى: "أنا اللى طلبت أن أكون في فيلم "ديدو" لأن كريم فهمى أدانى الورقة أقول رأيى كصديق، ووقت ما كنا بنصور سوبر ميرو وهما بيتكلموا قلت له أنا عاوز أكون في الفيلم ده؛ لأن أولا الورق حلو جدا، وكمان الدويتو اللى هايكون بينى وبين محمد ثروت لأن أنا من عشاقه".

فيلم "ديدو" بطولة كل من: كريم فهمي، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، وهدى المفتي وغيرهم، ومجموعة من ضيوف الشرف، ومنهم: أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو، سيناريو وحوار كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح، وتدور الأحداث في إطار كوميدي ومغامرة حول فكرة عقلة الإصبع.