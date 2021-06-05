شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى افتتاح أول دار سينما سيارات فى نيوجيرسى بأمريكا.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بعد الأزمة الكبيرة التي واجهتها السينما فى دول مع تطبيق قيود الحجر الصحي في الكثير من بلدان العالم، على خلفية الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، ما دعا الكثيرين يفكرون فى حلول للخروج من الأزمة أو حتى الخروج بأقل الخسائر، أبرز تلك الطرق سينما السيارات شرعت الدول الشروع فى تنفيذها بالفعل.
فى مثل هذا اليوم الموافق 06 يونيو 1933 تم افتتاح أول دار عرض لـ سينما السيارات الأولى من نوعها بأمريكا فى كامدن، نيوجيرسى وكان الصوت يصدر من ثلاث سماعات كبيرة بجانب الشاشة، وبالأربعينات تمت تحسينات على دور العرض، منها استخدام السماعات داخل السيارة.
فكرة دور عرض السيارة تم ابتكارها من قبل ريتشارد هولينجشهيد Richard Hollingshead فى سنة 1933، وحصل على براءة اختراع لفكرته فى سنة 1933، ولكن تم إلغاء البراءة فى 1939. لكن ذلك لم يمنع انتشار دور عرض السينما للسيارات بجميع أنحاء الولايات المتحدة.وفى عام 1963 وصلت إلى 3,502 دار عرض تعمل بالولايات المتحدة.
بعد الحرب العالمية الثانية، زادت شعبية سينما السيارات. مع بداية الخمسينيات،حيث كان هناك أكثر من 800 دور عرض فى الولايات المتحدة. وخلال السبعينيات والثمانينات بدأت تلك الدور فى التلاشى، مع دخول خدمة التليفزيون ، وتأجير شرائط الأفلام التليفزيونية، وبحلول التسعينيات، كان المتبقى منها حوالى 1,000 دار عرض فقط فى الولايات المتحدة. اليوم الأعداد أقل من 400 دار عرض .