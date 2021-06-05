شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى افتتاح أول دار سينما سيارات فى نيوجيرسى بأمريكا.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد الأزمة الكبيرة التي واجهتها السينما فى دول مع تطبيق قيود الحجر الصحي ‏في الكثير من بلدان العالم، على خلفية الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس ‏كورونا المستجد، ما دعا الكثيرين يفكرون فى حلول للخروج من الأزمة أو حتى الخروج ‏بأقل الخسائر، أبرز تلك الطرق سينما السيارات شرعت الدول الشروع فى ‏تنفيذها بالفعل.‏

فى مثل هذا اليوم الموافق 06 يونيو 1933 تم افتتاح أول دار عرض لـ سينما السيارات الأولى من نوعها ‏بأمريكا فى كامدن، نيوجيرسى وكان الصوت يصدر من ثلاث سماعات كبيرة بجانب ‏الشاشة، وبالأربعينات تمت تحسينات على دور العرض، منها استخدام السماعات داخل ‏السيارة‎.‎

فكرة دور عرض السيارة تم ابتكارها من قبل ريتشارد هولينجشهيد‎ Richard ‎Hollingshead‏ فى سنة 1933، وحصل على براءة اختراع لفكرته فى سنة 1933، ‏ولكن تم إلغاء البراءة فى 1939. لكن ذلك لم يمنع انتشار دور عرض السينما للسيارات ‏بجميع أنحاء الولايات المتحدة‎.‎وفى عام 1963 وصلت إلى 3,502 دار عرض تعمل ‏بالولايات المتحدة‎.‎

بعد الحرب العالمية الثانية، زادت شعبية سينما السيارات. مع بداية الخمسينيات،حيث ‏كان هناك أكثر من 800 دور عرض فى الولايات المتحدة. وخلال السبعينيات ‏والثمانينات بدأت تلك الدور فى التلاشى، مع دخول خدمة التليفزيون ، وتأجير شرائط ‏الأفلام التليفزيونية، وبحلول التسعينيات، كان المتبقى منها حوالى 1,000 دار عرض ‏فقط فى الولايات المتحدة. اليوم الأعداد أقل من 400 دار عرض .‏