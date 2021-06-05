شكرا لقرائتكم خبر عن منة فضالى تكشف تفاصيل مشاركتها في المسلسل السورى "مقابلة مع السيد آدم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة منة فضالى ضيفة في برنامج "Its show time" تقديم الإعلاميتين مها الصغير ودينا حويدق، المذاع على قناة Cbc، وكشفت خلاله عن مشاركتها في الجزء الثانى من المسلسل السورى "مقابلة مع السيد آدم"، قائلة: "أنا انتهيت من دورى في المسلسل وكان المفروض يتذاع في شهر رمضان ولكن لظروف خارجة عن إرادتنا بسبب الحالة الصحية لوالد المخرج، فقررنا نذيعه خارج رمضان.

وأضافت الفنانة منة فضالى: "أنا صورت المسلسل في دمشق، وكمان سوريا هي بلد جدتى فيمكن أنا روحت سوريا كتير ودى مش أول مرة أروحها، وعملت الموسم الثانى من المسلل لأنى شاركت في الموسم الأول فكان طبيعيا أكمل الجزء الثانى لأن هي شخصية لها تسلسل أحداث لازم يكمل.

وتابعت منة فضالى: "العمل نفسه مكتوب حلو جدًا وهو ممكن يكون عشان هنا في مصر متشافش أوى والناس لم تتابعه لأنه لم يعرض على قناة مصرية، ولكن هو يناقش قضية تجارة الأعضاء، وهو مرحلة انتقام لفتاة لها أخت من والدها سورية وبتسافر عشان تطمئن عليها ولكنها لا تجدها وتكتشف بأنها تم قتلها واللى قتلها حد كان شغال معاها، فببدأ اشتغل مع دكتور آدم في مرحلة انتقام ونشوف مين الشبكة اللى ورا تجارة الأعضاء.