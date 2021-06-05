شكرا لقرائتكم خبر عن علي ربيع يكشف عن جانبه الرياضي.. 37 "تنطيطة" بكرة التنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان على ربيع، عن جانبه الرياضي، الذى يتمتع فيه بالكثير من الموهبة، حيث شارك متابعيه وجمهوره بلقطة من مهاراته داخل أحد ملاعب التنس، والتي أبرز فيها حبه وبراعته للعبة الشهيرة، بعد دمجها مع كرة القدم.

وظهر ربيع في اللقطة التي شاركها مع متابعيه وجمهوره عبر حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام"، وهو يقوم "بتنطيط" كرة التنس كأنها كرة قدم، حيث نجح في إتمام 37 "تنطيطه" بكرة التنس على قدميه وبمساعدة مضرب التنس.



على ربيع فى احدث ظهور



على ربيع يكشف عن موهبته

وعلى جانب آخر، تقدم الفنانة هاجر أحمد دور البطولة النسائية أمام الفنان الكوميدى على ربيع فى فيلمه الجديد "زومبى على جنبى" الذى يتم التحضير لتصويره خلال الأيام المقبلة، وذلك بعدما قدمت معه دور البطولة فى مسلسل "أحسن أب" الذى عرض فى شهر رمضان الماضى، لتكون هاجر أحمد البطلة أمام على ربيع فى الدراما والسينما خلال 2021.



على ربيع

فيلم "زومبى على جنبى" تأليف أمين جمال وإخراج عمرو صلاح وإنتاج أحمد السبكى، وبطولة كل من: على ربيع، حمدى الميرغنى، أشرف عبد الباقى، كريم عفيفى، هاجر أحمد، شيماء سيف، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في إطار كوميدى حول فرقة غنائية شعبية تمر بالعديد من الموافق الكوميدية.