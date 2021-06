شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس HBO يحسم الجدل: مسلسل House of the Dragon الوحيد قيد التنفيذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشرت خلال الأشهر الأخيرة، الكثير من التقارير التي أفادت بوجود مسلسلات مشتقة من سلسلة Game of thrones، التي حققت نجاحًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، وهو ما دفع عشاق عالم صراع العروش الى التساؤلات الكثيرة عن محتوي تلك المسلسلات المشتقة.

وفى تصريحات جديدة لرئيس منصة HBO الأمريكية، أكد من خلالها أن المسلسل الوحيد الذي تم البدء في تصويره هو مسلسل House of the Dragon الذي يسرد قصة حياة التايجريان، مضيفًا أن كل المسلسلات المشتقة والمرتبطة بمسلسل GOT، هو في مراحل مختلفة من المباحثات والمشاورات.

وأكد رئيس المنصة الأمريكية في التصريحات التي نقلتها فاريتي، أن مسلسل House of the Dragon، هو الوحيد الذي تم البدء في تصويره، مؤكدًا أن باقي المسلسلات في مراخل مختلفة من التطور، مضيفًا: "يعتقد المشاهدون أن لدينا 10 مسلسلات تم البدء في تصويرها في الوقت الحالي، وهو ما ينافي الواقع".

يتم تصوير مسلسل House of the Dragon حالياً في إنجلترا، بقيادة المنتج التنفيذي رايان ج.كوندال والمخرج التنفيذي ميغيل سابوشنيك، وهو أحد أعضاء مسلسل "GOT".

مسلسل The House of the Dragon ، مبنى على كتاب "Fire & Blood" لمارتن، وسوف يروي قصة House Targaryen، لم يتم الإعلان عن موعد العرض الأول إلى الان، حيث تدور أحداث House of the Dragon قبل 300 عام من أحداث Game of Thrones، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".

المسلسل يتكون من خمس شخصيات رئيسية الملك Viserys Targaryen (كونسيدين)، أليسينت هايتاور (كوك)، الأميرة راينيرا تارجارين (دارسي)، والأمير دايمون تارجارين (سميث) واللورد كورليس فيلاريون (توسان)، المعروفين باسم ثعبان البحر، الذي أصبح يدًا للملكة راينيرا تارجارين خلال رقصة التنانين.