أول فيلم روبوت في الوطن العربي.. بيتر ميمي ينشر صورة من كواليس "موسى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر المخرج بيتر ميمي صورة من كواليس فيلم "موسى"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق ميمي على الصورة :"قريبًا إعلان فيلم موسى، بعد أكتر من أربع سنين من التحضير والتصوير والجرافيكس، ومناقشات مع مهندسين الميكاترونيكس ومهندسين الميكانيكا وأطباء الصحة النفسية ودراسة ما وصلت ليه Neurable فى التحكم عن بعد، مشروع مهم جدا بالنسبة لي ابتديت الشغل عليه من ٢٠١٧، حاولت مع فريق العمل يكون حاجة مختلفة وخطوة للتغيير والتجديد في المحتوى والشكل السينمائي".

وأضاف:" وبشكر شركات الإنتاج اللي اتحمست لمشروع غريب، أول فيلم (روبوت) في الوطن العربي".

ومن ناحية أخرى أخر أعمال بيتر ميمي إخراج مسلسل "الاختيار 2" الذي عُرض في شهر رمضان الماضي، المسلسل من بطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكي، أسماء أبو اليزيد، بشرى، إياد نصار وغيرهم نخبة من نجوم الفن.