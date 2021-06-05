تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، أحدث تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز.

وقالت "عنبر"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن حالة دلال عبدالعزيز الصحية مستقرة ولا تشهد جديدًا".

وكان الإعلامي رامي رضوان، أعلن يوم 22 مايو الماضي، عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، سلبية مسحة حماته الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز من فيروس كورونا.

وكشف رضوان، قبل نحو 10 أيام، في برنامجه "مساء dmc"، أن دلال عبدالعزيز "ما زالت في العناية المركزة، حيث إنها في مرحلة أعراض ما بعد الإصابة بكورونا، وهي مرحلة صعبة للغاية، لذلك هي تأخذ بعض الأدوية كي تتعافى"، مطالبًا الجميع بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

وغابت الفنانة دلال عبدالعزيز عن جنازة زوجها الفنان سمير غانم والذي رحل عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو الجاري، وشيعت جنازته الجمعة 21 مايو، من مسجد المشير بالتجمع الخامس إلى مأواه الأخير، وتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.