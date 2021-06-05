"يتعدى بالضرب على خصومه".. محمد رمضان يُروج لأحدث أغانيه بطريقته الخاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

روج الفنان محمد رمضان لأحدث أغانيه "ثابت"، المقرر طرحها خلال أيام.

ونشر "رمضان" مقطع فيديو مُجمع من مسلسلاته، التي يتعدى فيها بالضرب على خصومه ضمن الأحداث، واستعان في الخلفية بأغنية "ثابت"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق محمد رمضان على الفيديو:"أغنية ثابت في خلال أيام، ثقة في الله نجاح".

وكان محمد رمضان، قد نشر مؤخرًا مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، قال خلاله إنه تم الحجز على أمواله.

وأضاف "رمضان": "صحيت النهاردة على تليفون من البنك، بيقولي أستاذ محمد رمضان الدولة تحفظت على فلوسك، قلتله مفيش مشكلة أنا وفلوسي وبيوتي ولحم كتافي ملك بلدي وأهل بلدي".

وتابع: "الشعبيين اللي زي حالاتي قد ما بيحطوا في البنك قد ما بيسيبوا في بيوتهم، مستورة، وصباح الخير يا مصر".

بينما كتب "رمضان" تعليقًا على الفيديو: "أنا ومالي ملك بلدي وأهل بلدي، اللهم لا اعتراض".

محمد رمضان شارك في سباق رمضان بمسلسل "موسى" بطولة سمية الخشاب، سيد رجب، رياض الخولي، ومن إخراج محمد سلامة.

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