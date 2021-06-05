شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف تنتهى من نصف مشاهدها فى الجزء الثانى من مسلسل "الحرامى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت النجمة رانيا يوسف من تصوير 50% من مشاهدها خلال أحداث مسلسل "الحرامى" الجزء الثانى، حيث تواصل التصوير فى ديكور بشبرامنت مع بطل العمل بيومى فؤاد، والعمل ما هو إلا تكملة للجزء الأول مع سرد أحداث جديدة فى إطار درامى مشوق وبه طابع من الكوميديا، ومن المقرر أن يعرض العمل قريبًا،

وتدور أحداث المسلسل فى 10 حلقات، ويتناول قصة لص شاب يجسد دوره الفنان أحمد داش، يحاول سرقة شقة الفنان بيومي فؤاد وزوجته رانيا يوسف، ولسوء حظه أنه تم الإمساك به، ويظل متواجدًا فى المنزل متنقلا بين الغرف وبمساعدة الابنة التى تجسد دورها رنا رئيس حيث تقع فى حبه وتتعلق به ويتغير تفكير هذا الحرامى بسببها ويساعدها.

مسلسل "الحرامى 2" يخرجه أحمد الجندى وهو بطولة رانيا يوسف، بيومي فؤاد، رنا رئيس، أحمد داش، كارولين عزمي، أحمد فتحي وعدد من ضيوف الشرف، والعمل تأليف أحمد فوزي صالح ومحمد بركات.