شكرا لقرائتكم خبر عن أنجلينا جولى تشعر بمرارة بسبب براد بيت وتستعد لفصول جديدة فى صراعهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن النجمة العالمية أنجلينا جولى لن تنسى مرارة ما فعله براد بيت بها مؤخرًا بعد تغلبه عليه في نزاع الحضانة ونيل حضانة مشتركة تمكنه من رؤية أولاده من أنجلينا رغم رفضها طوال الفترة الماضية، حيث أكد تقرير نشره موقع cosmopolitan أن أنجلينا جولى تشعر بمرارة كبيرة استنادًا إلى مصدر مقرب منها.

وأضاف التقرير أن أنجلينا جولي لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه ما حصل من هزيمة لها أمام براد بيت، ومن الممكن أن تشهد الأيام المقبلة فصول جديدة في علاقتهما حيث ستسعي لعدم السماح لـ براد بيت بمشاهدة ابناءه مثلما يحلو له وذلك استمراراً للأزمات القائمة بينهما منذ الانفصال.



براد-بيت-وانجلينا-جولى

من ناحية أخرى يبدو أن النجم براد بيت، يعيش أفضل أوقاته حاليًا على الصعيد الشخصى بعدما تمكن من الفوز في قضيته الأخيرة ضد أنجلينا جولى، وتمكن من نيل حضانة مشتركة رغم رفضها، حيث ذكر موقع ذا ميرور بناءً على مصدر خاص له، أن براد بيت بدأ في طريقه لدخول قصة حب جديدة سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.



تقرير حول انجلينا جولى

وأضاف موقع ذا ميرور أن براد بيت وضع نصب عينيه منذ فترة الفوز بقلب الممثلة الصاعدة اندرا داى، وهو ما أكدته كواليس حفل الأوسكار الأخير الذى حضره الثنائى حيث ذكر تقرير ذا ميرور أن الثنائى تغزلا في بعضهما خلف ستار الحفل الشهير.

وذلك بعدما تصدر قرار حصول النجم العالمي براد بيت على حضانة مشتركة لأبنائه مع أنجلينا جولي عنوان صحف هوليوود، أول أمس حيث تم منح براد بيت وأنجلينا جولي حضانة مشتركة لأطفالهما الخمسة، ويأتى القرار بعد أن خاض النجمان المنفصلان معركة حضانة سيئة على مدى السنوات الخمس الماضية، منذ إعلان انفصالهما.