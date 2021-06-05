شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة المتحدة يوافق على تعيين خالد مرسى رئيسا لقناة Extra news وأحمد الطاهرى نائبا له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار خطة التطوير داخل جميع قطاعات الشركة، قرر مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تعيين الأستاذ خالد مرسى رئيسًا لقناة Extra news، كما تم الموافقة على تعيين الأستاذ أحمد الطاهرى نائبًا له.

جدير بالذكر أن الأستاذ خالد مرسى يشغل منصب نائب رئيس تحرير الأهرام، وبدأ العمل الصحفى في مؤسسة الأهرام منذ أكثر من 30 عامًا، كما عمل في عدد من الصحف والمجلات العربية.

كما تولى رئاسة قناة النهار اليوم بعدما انتقل للعمل بشبكة تليفزيون النهار في عام 2011، بعدها تولى رئاسة قناة ON Liveالإخبارية في عام 2018، كما تولى رئاسة شبكتى ON والحياة في نفس العام، ثم تولى منصب المنسق العام لشبكتى ON والحياة.

وجدير بالذكر أيضًا أن الأستاذ أحمد الطاهرى يشغل منصب رئيس تحرير مجلس روز اليوسف، كما عمل مستشار لمؤسسة دى ميديا الإعلامية، وأسس وتولى رئاسة تحرير مركز النادى الدولى لدراسات السياسة الخارجية، وعمل أيضًا كرئيس لتحرير جورنال مصر ومديرًا لمكتب الوطن لدى واشنطن، بالإضافة لكونه زميل زائر لعدد من مراكز الأبحاث الأمريكية ومثل مصر في برنامج الزائر الدولى للقيادة بالولايات المتحدة، وأيضًا محرر دبلوماسي لعدد من الصحف المصرية والعربية، بالإضافة عمله كمذيع براديو 9090.