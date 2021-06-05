شكرا لقرائتكم خبر عن الصور الأولى من كواليس Indiana Jones 5 قبل بدء التصوير الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع ديلى ميل عن الصور الأولى من الفيلم المنتظر لـ هاريسون فورد، الذى يعود به لسلسلة أفلام Indiana Jones، من خلال جزء خامس، حيث كشف التقرير الأخير عن الاستعدادات النهائية لفريق العمل قبل بدء التصوير الأسبوع المقبل، وذلك بعد فترة طويلة من التأجيل بسبب فيروس كورونا.



أول صور من الفيلم قبل تصويره

وأضاف التقرير أنه تم تحويل جزء من سكة حديد شمال "يوركشاير مورز" إلى مجموعة Indiana Jones 5، حيث رصدت الصور العمال وهم يعملون بالقرب من قطار بخاري تم تحويله إلى محرك ناقل نازي مثلما بدا خلال العلامات عليه.



أول صور من الفيلم

الجزء الخامس من انديانا جونز يقوم ببطولته هاريسون فورد، 78 عامًا، وسيبدأ التصوير على نفس امتداد المسار الذي استخدمه قبل بضعة أسابيع فقط توم كروز في فيلم Mission Impossible 7.

من ناحية أخرى انضم الممثل بويد هولبروك والممثلة شاونيت رينيه ويلسون إلى فريق التمثيل لفيلم Indiana Jones 5 القادم، وبذلك ينضمان إلى هاريسون فورد والشخصية المشاركة فى البطولة Phoebe Waller-Bridge فى الدفعة التالية من امتياز Lucasfilm إلى جانب Mads Mikkelsen، وفقًا لما ذكره موقع nme.



فيلم انديانا جونز

وشهد الفيلم انسحاب ستيفن سبيلبرج من الإخراج، وتولى جيمس مانجولد، الذى أخرج فيلم Ford v Ferrari، زمام الأمور فيما بعد.

وكان قد عمل مانجولد سابقًا مع هولبروك فى فيلم لوجان X-Men، بينما لعب ويلسون دور البطولة فى The Resident وظهر مؤخرًا فى فيلم Billions.



فيلم انديانا جونز

وسينتج كاثلين كينيدى وفرانك مارشال فيلم Indiana Jones 5، بينما كتب جوناثان كاسدان سيناريو الفيلم.

وكان من المقرر طرح الفيلم فى يوليو 2019، وتم تأجيله لاحقًا إلى 10 يوليو 2020 ثم 9 يوليو 2021، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج فى الصيف.