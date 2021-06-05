شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز تحتفل بتخرج ابنتها: بنتى وأختى وصاحبتى اتخرجت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة ياسمين عبد العزيز، بحفل تخرج ابنتها، ونشرت فيديو عبر حسابها الرسمى بإنستجرام يرصد لقطة طريفة من حفل التخرج، وهى إلقاء قبعات التخرج فى الهواء، فيما تظهر أهرامات الجيزة فى الخلفية.

وعلقت الفنانة ياسمين عبد العزيز: "ابنتى وأختى وصاحبتى اتخرجت، ربنا يحفظها ويحفظهم كلهم ويحفظ ولادكم يارب"



حفل التخرج



صور من حفل التخرج

فرحة التخرج



صور من حفل التخرج

وقد مازحت ياسمين عبد العزيز جمهورها ومتابعيها بصورة جديدة لها حيث استخدمت فلتر تحويل شكلها إلى رجل، وعلقت على الصورة قائلة: "ياسمين عبد العزيز"، ليعلق زوجها النجم أحمد العوضي قائلاً: "لا ده أنت على الله حكايتك بجد".

وبعد فلتر تحويل شكلها إلى رجل، استخدمت فلتر جديد من ناحية تغيير لون العين والشكل، ونشرت فيديو عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت قائلة:" حلو الفلتر ده"، ليدخل محبيها يتغزلون في جمالها، وأنها جميلة بدون أى فلتر.